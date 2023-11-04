Meteorolojiden Muğla’ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevreleri için yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla çevrelerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Yağışın; sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”