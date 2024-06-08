Meteorolojiden öğle saatlerinde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, öğleden sonra Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde yer alan Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Günyüzü ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuruldu. Raporda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılara yer verildi.