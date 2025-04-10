Meteorolojiden Ordu için ’sarı kodlu’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da kar yağışı beklendiği, zirai don ve buzlanmalara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 11 Nisan tarihi öğle saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri) kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.