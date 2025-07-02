Meteorolojiden Ordu için ‘sarı kodlu’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı kodlu uyarıda, Ordu’da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 2 Temmuz öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, bir sonraki günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, "Yağışların aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda, yağışların 13 ilçede etkili olması beklendiğine de dikkat çekildi.