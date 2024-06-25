Meteoroloji’den Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.