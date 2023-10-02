Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar noktasında uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 02.10.2023 Pazartesi günü (bugün) Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladılar.