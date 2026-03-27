Meteoroloji’den sağanak ve rüzgar uyarısı

Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman kuvvetli rüzgar görülebilir.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi de bekleniyor.