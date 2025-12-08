Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji’den Sağanak Yağmur ve Kar Uyarısı: 8-12 Aralık Hava Tahmin Raporu

Türkiye bu hafta yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son rapor, birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını gösteriyor. 8-12 Aralık tarihleri arasında hem ani soğuma hem de sert rüzgarlarla karşı karşıya kalacak olan vatandaşlar, hava durumu konusunda uyarıldı. İşte gün gün hava tahmin raporu ve bölgelerde beklenen hava olayları...

BirBilgi
  • 08.12.2025 22:03
  • Giriş: 08.12.2025 22:03
  • Güncelleme: 08.12.2025 22:06
Meteoroloji’den Sağanak Yağmur ve Kar Uyarısı: 8-12 Aralık Hava Tahmin Raporu

Türkiye yeni haftaya sert bir hava değişimiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe yayımladığı uyarılarla hem sağanak yağmur hem de kar yağışı konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. 8-12 Aralık tarihleri arasında birçok bölgede hava koşulları keskin şekilde değişirken, özellikle Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge güncel hava durumu...

GENEL HAVA DURUMU: KUVVETLİ YAĞIŞ VE ANİ SOĞUMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir görünümde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle:

  • Batı Karadeniz kıyıları
  • Mersin ve Adana çevreleri
  • Bingöl, Muş ve Hakkari

yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan bölgeler arasında yer alıyor.

Kar Yağışı Başlıyor

Giresun’un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği açıklandı.

Hava Sıcaklıkları

İç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar Uyarısı

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden 40–60 km/sa hızla eseceği bildirildi.

8-12 ARALIK 2025 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

📅 8 Aralık 2025 Pazartesi

Yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. İç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek. Gece sıcaklıkları Doğu Anadolu’da -5°C seviyesine kadar düşecek.

  • İstanbul: 10°C
  • Ankara: 2°C
  • İzmir: 17°C
  • Antalya: 21°C
  • Trabzon: 12°C
  • Erzurum: -2°C

📅 9 Aralık 2025 Salı

Soğuk hava etkisini kaybedecek. Batı bölgelerde güneşli bir hava bekleniyor.

  • İstanbul: 12°C
  • İzmir: 18°C
  • Antalya: 22°C
  • Ankara: 5°C

📅 10 Aralık 2025 Çarşamba

Haftanın en ılıman günü olacak. Akdeniz ve Ege kıyılarında bahar havası görülecek.

  • Antalya: 23°C
  • İstanbul: 11°C
  • İzmir: 16°C

📅 11 Aralık 2025 Perşembe

Daha güçlü bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Batıda sıcaklıklar 4-6 derece birden düşecek.

  • İstanbul: 8°C
  • İzmir: 15°C
  • Antalya: 18°C
  • Erzurum: -8°C

📅 12 Aralık 2025 Cuma

Haftanın en soğuk günü. Birçok ilde sıcaklık mevsim normallerinin 6-10 derece altında seyredecek.

  • İstanbul: 10°C
  • Ankara: 3°C
  • İzmir: 14°C
  • Antalya: 20°C

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağışlı.

  • Bursa: 11°C – Yağmurlu
  • Çanakkale: 13°C – Bulutlu
  • İstanbul: 12°C – Bulutlu
  • Kırklareli: 10°C – Bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı bulutlu, iç kesimler çok bulutlu.

  • A.Karahisar: 10°C – Bulutlu
  • Denizli: 13°C – Bulutlu
  • İzmir: 17°C – Parçalı bulutlu
  • Manisa: 14°C – Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, Mersin ve Adana’da kuvvetli sağanak bekleniyor.

  • Adana: 17°C – Kuvvetli sağanak
  • Antalya: 21°C – Yer yer gök gürültülü
  • Hatay: 14°C – Sağanak
  • Isparta: 13°C – Bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu.

  • Ankara: 11°C – Bulutlu
  • Çankırı: 12°C – Bulutlu
  • Eskişehir: 9°C – Bulutlu
  • Konya: 10°C – Bulutlu

Batı Karadeniz

Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

  • Bolu: 8°C – Sağanak
  • Düzce: 11°C – Kuvvetli yağış
  • Sinop: 17°C – Bulutlu
  • Zonguldak: 14°C – Kuvvetli sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz

Giresun çevrelerinde yağış, yükseklerde kar bekleniyor.

  • Amasya: 14°C – Bulutlu
  • Rize: 18°C – Bulutlu
  • Samsun: 18°C – Bulutlu
  • Trabzon: 17°C – Bulutlu

Doğu Anadolu

Birçok ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

  • Erzurum: 5°C – Bulutlu
  • Kars: 5°C – Karla karışık yağmur
  • Malatya: 9°C – Sağanak
  • Van: 10°C – Bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Şanlıurfa hariç yağış bekleniyor.

  • Batman: 15°C – Sağanak
  • Diyarbakır: 14°C – Sağanak
  • Gaziantep: 12°C – Sağanak
  • Siirt: 14°C – Sağanak

8-12 Aralık hava durumu nasıl olacak?

Hafta boyunca birçok bölgede sağanak yağmur, yükseklerde kar ve zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Mersin, Adana, Batı Karadeniz kıyıları, Bingöl, Muş ve Hakkari’de yer yer kuvvetli yağış görülecek.

Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak?

Giresun’un yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kar bekleniyor.

En soğuk gün ne zaman?

12 Aralık Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde sert şekilde düşerek haftanın en soğuk günü olacak.

BirGün'e Abone Ol