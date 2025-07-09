Meteorolojiden ’sıcak çarpmasına’ karşı uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına yönelik uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, " Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.