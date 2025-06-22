Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 il için sıcaklık uyarısında bulundu.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 6 ilâ 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl merkezlerimizde 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Diyarbakır: 41

Şanlıurfa: 41

Mardin: 39

Batman: 41

Siirt: 40

Şırnak: 37

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.