Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların artarak, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.