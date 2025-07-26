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Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 12:06
  • Giriş: 26.07.2025 12:06
  • Güncelleme: 26.07.2025 12:06
Kaynak: İHA
Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sıcaklık konusunda uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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