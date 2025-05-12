Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, "Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.