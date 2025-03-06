Meteoroloji’den yeni rapor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 6 Mart hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Artvin'de yağmur, Kars çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah il saatlerde Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık