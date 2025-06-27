Meteorolojiden yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgede yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı beklendiğini açıkladı, vatandaşları bu konuda uyardı.

Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Haziran 2025 Cuma gününden 29 Haziran 2025 Pazar günü akşam saatlerine kadar Erzurum ve çevresinde Yüksek sıcaklık (29 ila 31C) ve düşük nispi nem oranı (%10-30) beklenmektedir. Rüzgârın genellikle kuzeyli, yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada vatandaşlar uyarılarak, "Beklenen sıcak ve kuru havanın yol açabileceği orman yangını riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.