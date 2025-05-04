Meteorolojiden yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı

(ANKARA) - Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son verilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van’ın güneyi ile Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olmaları gerekiyor.