Meteorolojiden yurdun iç ve batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun iç ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.