Meteorolojiden zirai don uyarası

Düzce Valiliği Meteoroloji’den gelen zirai don uyarısına karşı üreticileri uyardı.

Yapılan uyarıda; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre 5 Mayıs 2024 gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bunu bağlı olarak ilimiz iç kesimlerinde 7 Mayıs 2024 gece saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Zirai donun 5 Mayıs 2024 saat 18.00 ile 7 Mayıs 2024 saat 23.59 arasında etkili olması bekleniyor.