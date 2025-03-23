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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 11:17
  • Giriş: 23.03.2025 11:17
  • Güncelleme: 23.03.2025 11:17
Kaynak: İHA
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde hafif kuvvette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.

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