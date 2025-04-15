Meteorolojiden zirai don uyarısı

(ANKARA) - Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan zirai don etkisini yurdun bazı kesimlerinde sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de beklenen zirai don riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojinin son tahminlere göre, bugün saat 21.00’den yarın 09.00’a kadar İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif olmak üzere zirai don riskinin devam etmesi bekleniyor.

Zirai dona karşı başta üreticiler olmak üzere yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.