Meteoroloji’nden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 29 Haziran Cumartesi günü Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Aydın il genelinde rüzgarın, 29.06.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.