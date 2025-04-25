Meteorolojinin uyardığı Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu Çankırı’da sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından il genelinde sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa yayalar ise zor anlar yaşadı.



Çankırılılar olarak yağmurun bereketini inşallah hep birlikte hissederiz"

Sağanak yağışın çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Burak Kaya, "Geçirdiğimiz kış fazla kar yağmadı. Kar, az yağdığı için tarla ve bahçeler istenilen verimi ve sulamayı alamıyordu. Nisan yağmurlarının Çankırı’ya gelişi çok güzel oldu. Yaklaşık 1 haftadır çok güzel yağmur yağıyor. İnşallah çiftçiler içinde bu yağışlar iyi olur. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylık versin. Bizde, Çankırılılar olarak yağmurun bereketini inşallah hep birlikte hissederiz. İnşallah yağmurlar bu şekilde hep devam eder, dengesiz bir yağış olmaması ümidindeyiz. Su baskınlarından, selden ve afetlerden Allah bizi korusun" dedi.