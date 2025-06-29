Metin Altıok Şiir Ödülü Pâre ile Alkaya’ya verildi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok’un anısına düzenlenen “Metin Altıok Şiir Ödülü” sahibini buldu.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi, 'Pâre' adlı kitabıyla yazar Orhan Alkaya oldu. 2 Temmuz 1993 yılındaki Sivas Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren Şair Metin Altıok'un anısına İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Ses Tiyatrosu’nda ödül töreni düzenlendi.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen ve Beyoğlu Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi, 'Pâre' adlı kitabıyla Alkaya oldu.

Seçici Kurulunu Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Latife Tekin ve Haydar Ergülen’in oluşturduğu törende, Orhan Alkaya’ya ödülünü, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Elif Yıldırım, Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı ve Şair Haydar Ergülen takdim etti.

Törende konuşan Zeynep Altıok Akatlı, “Metin Altıok’u yalnızca bizden nasıl hunharca, vahşice alındığını hatırlayarak, o kör karanlığa lanet ederek ve onun kara kaderine ağıt yakarak değil; nasıl yaşadığına, neye inandığına ve nasıl, ne yazdığına bakarak anıyoruz. O, bir şiirin içine hem insanı hem zulmü hem de iyiliği ve sabrı sığdırabilen bir şairdi. Ben 32 yıldır bitmeyen Temmuz’u yaşıyorum. Ama ne acıya, ne başkalarına kader biçilecek kara Temmuz’lara yenilmeyeceğiz. Bugün, bu ödülün sahibi olan Orhan Alkaya, ‘Pare’ adlı kitabıyla, parçalanmışlığın içinden yeniden bir bütünlük duygusuna çağırıyor bize. Dizelerinde hem kırıkların içinden sızan ışığı, hem de insanın özlemlerini duyuyoruz" dedi. Törenin ardından tiyatro sanatçısı Cem Yiğit Üzümoğlu ile müzisyen Vedat Sakman, birlikte sahne alarak izleyicilere müzik eşliğinde Metin Altıok’un hayatının anlatıldığı özel bir dinleti sundu.