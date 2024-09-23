Metin Arolat'ın ölümünde 'iğne' iddiası

Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat önceki gece sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Arolat’ın ani ölümünün ardından zayıflamak için iğne ve hap kullandığı iddiası ortaya atıldı.

Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre; kalp krizi geçiren 52 yaşındaki sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı ve bunun krize yol açtığı iddia edildi.

Sahnede rahatsızlanan Arolat önce ara verdi, bu sırada sol kolunun uyuştuğunu belirten sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak Arolat kısa sürede fenalaşıp yere yığıldı. Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Arolat’ın cenazesi dün Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de bugün cenaze namazı kılınacağı ve sanatçının Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.