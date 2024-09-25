Metin Arolat'ın sahnede fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktı

İstanbul'da sahne aldığı bir otelde şarkı söylerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın yere düştüğü anların videosu ortaya çıktı. ,

Arolat, 20 Eylül gecesi İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahnede şarkı söylerken bir anda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 52 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı.

Metin Arolat'ın sahnede fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktıhttps://t.co/SnBnUxQzmg pic.twitter.com/Hti69gevtQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 25, 2024

Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen olay sonucunda hayatını kaybetti.

YERE DÜŞTÜĞÜ ANLARIN VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcının sahne kenarında yere düştüğü o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyircilerin arasında şarkı söyleyen Arolat'ın sahnenin kenarına oturduktan kısa bir süre sonra bir anda önündeki masaya yığıldığı görülüyor.



