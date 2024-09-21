Metin Arolat kimdir? Metin Arolat'ın ölüm nedeni nedir? Metin Arolat'ın hayatı ve kariyeri (Biyografisi)

1990'lı yılların efsane isimlerinden Metin Arolat hayatını kaybetti. Metin Arolat ile ilgili detaylara bakalım:

METİN AROLAT NE ZAMAN DOĞDU

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de doğan Metin Arolat'ın dedesi ünlü şair Ali Mümtaz Arolat'tır.

METİN AROLAT'IN EĞİTİMİ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Metin Arolat, bir reklam ajansında işe başladı.

METİN AROLAT'IN ALBÜMLERİ

İlk albümü Ayrılık Olmaz 1995 yılında çıktı ve albümde yer alan Dert Değil şarkısı büyük ilgi gördü.

Ardından 1998 yılında çıkardığı Yine Bir Başıma albümündeki aynı şarkısı müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

2005 yılında Kabul Et, 2010 yılında Çok Daha Ötesi, 2014'te Karavan albümlerini çıkardı.

Metin Arolat, 90'lı yıllara damga vuran şarkıcılar arasında yer alır.

Metin Arolat, şarkıcılığının yanında yönetmenlik de yapmaktaydı.

METİN AROLAT KAÇ YAŞINDAYDI? METİN AROLAT'IN ÖLÜM NEDENİ

20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne alırken kalp krizi geçiren 52 yaşındaki Metin Arolat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.