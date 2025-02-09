Metin Cihan'ın X hesabı Türkiye'de erişime engellendi

Türkiye-İsrail ticaretine dair iddiaları gündeme taşıyan Metin Cihan'ın X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Gazeteci Cihan'ın X hesabına Cumartesi günü itibariyle Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Erişim engelinin ardından Cihan, Bluesky hesabından bir duyuru paylaştı ve takipçilerini platforma katılmaya davet etti.

Cihan'dan erişim engeline ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"X (Twitter) hesabim yasaklandı. Paylaşımlarım artık Türkiye'den görünmüyor.

Öncelikle sizden bir ricam var: Bu görseli kendi hesabınızdan paylaşırsanız, açıklamamın duyulması için yardımınız dokunmuş olacak. Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok. Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor. Peki neden?

Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için. Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret Bakanlığı verilerini paylaştım. Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu.

Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Twitter, özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi.

Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim. Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım."