Metin Cihan'ın X hesabı Türkiye'de erişime engellendi
Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğü iddialarını gündeme getiren Metin Cihan'ın X hesabı Türkiye'de erişime engellendi.
Türkiye-İsrail ticaretine dair iddiaları gündeme taşıyan Metin Cihan'ın X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.
Gazeteci Cihan'ın X hesabına Cumartesi günü itibariyle Türkiye'den erişim sağlanamıyor.
Erişim engelinin ardından Cihan, Bluesky hesabından bir duyuru paylaştı ve takipçilerini platforma katılmaya davet etti.
"HÜKÜMET TALEP ETTİ, X YERİNE GETİRDİ"
Cihan'dan erişim engeline ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"X (Twitter) hesabim yasaklandı. Paylaşımlarım artık Türkiye'den görünmüyor.
Öncelikle sizden bir ricam var: Bu görseli kendi hesabınızdan paylaşırsanız, açıklamamın duyulması için yardımınız dokunmuş olacak. Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok. Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor. Peki neden?
Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için. Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret Bakanlığı verilerini paylaştım. Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu.
Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Twitter, özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi.
Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim. Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım."
ilgi ve bilginize sunarım— metin cihan (@metcihan.bsky.social) 9 Şubat 2025 00:51
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TÜRK ŞİRKETLERİNİN İHRACATI SÜRDÜRDÜĞÜNÜ HABERLEŞTİRMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'le ticareti tamamen keserek 9,5 milyarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
Ticaret Bakanlığı ise İsrail'le ticaretin kesilmediğine dair haberleri ise yalanlamıştı.
Zira ZIM Logistics, İsrail Devleti'nin uzun süre yarıya yakın hisselerini elinde bulundurduğu ve halihazırda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti ile çok yakın ilişkileri olan bir şirket.
ZIM konteynerlerinin Ambarlı Limanı'nda görüntülenmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.
Metin Cihan ayrıca, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyesi çeşitli Türk şirketlerinin İsrail'e dikenli tel, çimento, petrol ürünleri ihracatını sürdürdüğüne dair belgeleri de şahsi X hesabından paylaşmıştı.
Cihan ayrıca, iktidar koalisyonu Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu üyesi Mustafa Semerci'nin sahibi olduğu Pamukkale Kablo'nun İsrail Ordusu'nun "bir numaralı kablo tedarikçisi olduğunu" da haberleştirmişti.