Metin Çulhaoğlu'ndan seçme yazılar: Doğruda Durmanın Felsefesi

Metin Çulhaoğlu’nun makalelerinden oluşan "Doğruda Durmanın Felsefesi" isimli dört ciltlik kitap Yordam Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitabın açıklama bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Metin Çulhaoğlu’nun 50 yılı aşkın sosyalizm mücadelesinin ürünlerini bir araya getirmek hayli güç bir iş. Birçok kitap, derleme, tebliğ, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleler ve belki de binlerce köşe yazısı. Dört ciltlik bu hacimli çalışma ise Metin Çulhaoğlu’nun makalelerinden oluşuyor. Kendisinin uzun ve verimli yazarlık tarihinde kimileri sosyalist hareketin dönüm noktalarında çok önemli müdahaleler olarak hatırlanan bu makalelerin bir araya getirilmesi, 50 yıllık bir teorik, ideolojik, politik çizginin gelişimini gözler önüne serebilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca birçoğu artık kolayca erişilemeyen dergilerde kalmış, fakat önemini hâlâ koruyan makaleler de bu ciltlerle birlikte okura ve tarihe armağan edilmiş oluyor.

Dört cilt halinde bir araya getirilen bu makaleler, yalnızca Metin Çulhaoğlu’nun yazarlık hayatının ifadesi olmakla kalmıyor. 70’li yıllardan başlayarak sosyalist hareketin tartışmalarına ve sorunlarına odaklanan eserlerini vermeye başlayan Çulhaoğlu, ülke gündeminden ve siyasal mücadeleden hiç uzak kalmamış, bu alanlarda üretimine hiç ara vermemiştir. Fakat bunu yaparken, Marksizmin ve sosyalizmin teorik sorunlarını derinlikli, kapsamlı ve ustaca ele almayı da başarmıştır. Ülkemizde Marksist düşüncenin sadece savunulmasına değil, çok önemli katkılarla onun geliştirilmesine de emek vermiş bir düşünce insanı olan ve “iddialı ama mütevazı” kişiliğini her daim koruyan Çulhaoğlu, Marksist kuramın ülkemizdeki en yetkin temsilcilerinden biri olarak anılmaya devam edecek ve gelecekteki Marksist kuşakların yetişmesinde mutlaka başvurulan bir referans noktası olarak görülecek."