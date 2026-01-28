Metin Çulhaoğlu’nun 'Seçme Yazılar'ı için özel etkinlik

Yordam Kitap, Metin Çulhaoğlu’nun “Seçme Yazılar”ı için özel bir tanıtım ve tartışma etkinliği düzenliyor.

Metin Çulhaoğlu’nun yazıları, Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar başlıklı dört ciltlik bir eserle okura sunuldu.

“Teoride Derinlik, Pratikte İnat: Doğruda Durmanın Felsefesi” başlığını taşıyan etkinlik, 31 Ocak Cumartesi günü Beyoğlu’ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sevgi Soysal Kütüphane ve Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.

​Etkinlikte ele alınacak olan Doğruda Durmanın Felsefesi, Türkiye’de Marksist kuram ve sosyalist siyaset tartışmalarının temel başlıklarını hem kronolojik hem de tematik bir bütünlük içinde bir araya getiriyor.

Kitabın yayınlanmasının ardından düzenlenecek bu ilk buluşma, Hayri Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gökhan Atılgan, Erkan Baş, Oya Ersoy, Hayri Kozanoğlu, Can Soyer ve Ilgaz Özer, Çulhaoğlu’nun metinlerini farklı perspektiflerle irdeleyecek. ​Etkinlik, eseri yalnızca kapsamlı bir derleme olarak değil; bugünün teorik ve siyasal sorunlarına yanıt arayan canlı bir düşünsel kaynak olarak tartışmaya açmayı hedefliyor.