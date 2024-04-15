Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 27’ncisi törenle sahiplerine verildi

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 27’ncisi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. BirGün'den Havva Gümüşkaya, “İşçileri bile bile zehirlemişler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber dalında ödüle layık görüldü.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 27’ncisi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. İlki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin 27’ncisi, İstanbul'da bulunan Şişli Belediyesine ait Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yılki töreni İstanbul’da Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirildi.

Her yıl Gazeteci Metin Göktepe'nin doğum günü olan 10 Nisan'da düzenlenen tören bayrama denk geldiği için 15 Nisan'da düzenlendi. Kazananları Banu Güven, Filiz Gazi, Hakkı Özdal, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Sorel Dağıstanlı, Tuluhan Tekelioğlu ve Yetvart Danzikyan’dan oluşan jürinin belirlediği ödüller Şişli Belediyesi’ne ait Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törene Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, ablası Meryem Göktepe ve ailesi, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EMEK Partisi Milletvekili İskender Bayhan, SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Erol, Birsen Seyhan ve KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, Cumartesi Anneleri, Evrensel Gazetesi çalışanları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

ÖDÜLLER

Nazım Alpman’ın sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninin ilk ödülü olan Jüri Özel Ödülü'nü; haberlerinin odağına ücretli-ücretsiz kadın emeğini koyan, bu alanda hak haberciliği yapan haber sitesi Kadın İşçi aldı.

“Hikayemiz üzerimizdeki önlüklerimiz, Özak Tekstil işçilerinin direniş öyküsü” başlıklı haberiyle Görüntülü Haber Ödülü’nü layık görülen Evrensel muhabiri Murat Uysal’a ödülünü Metin Göktepe’nin yeğeni Diren Göktepe verdi.

İsrail Gazze’yi bombalarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın gemisinin İsrail’den sevkiyat yaptığını ortaya çıkaran Metin Cihan’a Jüri Özel Ödülü verildi. Yurtdışında olduğundan dolayı ödülü almaya gelemeyen Cihan'ın gönderdiği mesajı Kazım Kızıl okudu.

Yerel Gazetecilik Ödülü’nün bu yılki sahibi ise Bitlis News’te yayımlanan Tatvan Belediyesindeki yolsuzlukları ortaya çıkaran haberleriyle Sinan Aygül aldı.

Kazım Kızıl, fotoğraf dalında 6 Şubat depremlerinin ardından Samandağ’da çektiği fotoğrafla ödüle layık görüldü.

“Cumartesi Anneleri: Siz bu videoyu izlerken biz gözaltında olacağız” başlıklı haberiyle Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar ve Burak Karaman Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

Yazılı Haber dalında, Jüri Özel Ödülü’nü ise Azerbaycan saldırısı sonrasında Ermenistan’a sığınmak zorunda kalan sığınmacılarla yapılan röportajlarıyla Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan ve kıdemli fotoğrafçı Berge Arabian aldı.

Bu yılki yarışmada jüri, Yazılı Haber dalında iki ödül vermeye karar verdi.

“İşçileri bile bile zehirlemişler” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber dalında ödüle layık görülen BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya ödülünü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’ndan aldı. Gümüşkaya, “Metin Göktepe’nin adının yaşatıldığı bu ödülü gazetem Birgün’ün 20 yaşında almakta ayrıca gurur verici” dedi.

“600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık” başlığıyla yayımlanan haberiyle ödüle layık görülen Bianet’ten Hikmet Adal ise ödülünü Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’nin elinden aldı.

Ödül töreninin ardından Metin Göktepe'nin doğum günü pastasını Fadime Göktepe ve ödül alan gazeteciler kesti.