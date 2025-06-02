Metin Gürcan kimdir, hangi partili? 'Casusluk' suçundan hapis cezası alan Metin Gürcan'ın hayatı ve kariyeri

Eski asker ve güvenlik uzmanı Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 26 Kasım 2021’de İstanbul’da gözaltına alınan Gürcan, savcılık sorgusunun ardından “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 2022 yılında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gürcan, karar duruşmasında yeniden tutuklandı.

İddianamede, Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığında Türkiye’nin askeri faaliyetleri, dış politikası, İHA ve SİHA teknolojileri gibi çeşitli konularda bilgi verdiği öne sürüldü. Mahkeme, TCK’nın 328. maddesi kapsamında suçun sabit olduğuna hükmederek 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 doğumlu olan Metin Gürcan, 2025 itibarıyla 49 yaşındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun yıllar subay olarak görev yapmış, emekliliğin ardından akademik ve danışmanlık kariyerine yönelmiştir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Gürcan, özellikle Ortadoğu, güvenlik politikaları ve Türkiye’nin dış politikası üzerine yaptığı analizlerle tanınmıştır. İstanbul’da ikamet eden Gürcan, 2019’dan itibaren çeşitli kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini açıklamış, bu süreçte yabancı diplomatlarla düzenli görüşmeler yaptığını ve açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri paylaştığını ifade etmiştir.

METİN GÜRCAN HANGİ PARTİLİ?

Metin Gürcan, 2020 yılında Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete adım atmıştır. DEVA Partisi'nin kuruluş sürecinde aktif rol üstlenen Gürcan hakkında çıkan casusluk suçlamaları, siyasi arenada da tartışmalara yol açmıştır. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2021 yılında Gürcan’ın gözaltına alınmasının ardından hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak süreci dikkatle takip ettiklerini belirtmiştir.