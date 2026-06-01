Metin'in bıraktığı yerden yürüyüş devam ediyor

Haber Merkezi

Artvin Hopa’da, 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında HES projelerine ve çay politikalarına karşı yapılan protestoya yönelik polis müdahalesinde katledilen devrimci öğretmen Metin Lokumcu, ölümünün 15’inci yılında yürüyüş ve basın açıklamasıyla anıldı.

Saat 17.00’de Hopa Parkı’nda başlayan yürüyüş, Kemalpaşa Dereiçi köyünde bulunan Metin Lokumcu Anıt Mezarı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” ve “Metin Lokumcu ölümsüzdür” sloganları atıldı.

Ali Rıza Özgen tarafından okunan açıklamada, “Metin Lokumcu’nun polis şiddetiyle katledilişinin 15. yılında Hopa sokaklarında bir kez daha haykırıyoruz: Bu memleket sahipsiz değil” denildi.

“Metin hocanın ‘Hayde alın beni, kurtarın memleketi’ diyerek haykıran sesi, bu halkın vicdanı, bu toprağın sesi oldu” diyen Özgen, şu sözlerle devam etti: “O ses susturulmak istendi ama biz milyon olduk. Cerattepe olduk, Cankurtaran olduk, İkizdere olduk, ‘saldırı varsa direniş de var’ diyerek Hopa Direnişi’ni yaratan olduk, Gezi olduk, Gezi’de binlerce Metin olduk. Bu topraklara göz dikenler durmadı. Karadeniz’in derelerini, yaylalarını, ormanlarını şirketlerin kâr hırsına teslim etmek isteyenler bugün de karşımızda. Bugün Arhavi’de Cankurtaran’ın hafızasını taşıyoruz. Bugün Bazgiret’te madencilik projeleriyle yaşam alanlarımızı tehdit edenlere karşı omuz omuzayız. Dün Cerattepe’de ne söylediysek, bugün Arhavi’de, Bazgiret’te, Kamilet’te de aynı sözü söylüyyoruz: Bu topraklar satılık değil, bu dereler kiralık değil, bu ormanlar şirketlerin malı değildir!”

GELECEĞE SÖZ

Açıklamada, “Metin’in bıraktığı yerden, Reşit’in kavgasından yürümeye devam ediyoruz. Bir adım geri atmayacağız. Bir ağacı, bir dereyi, bir yaşam alanını dahi sermayenin insafına bırakmayacağız” sözlerine yer verildi.

Özgen, açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı: “Reşit Kibar’ın katillerinden hesap sorulana, Metin Lokumcu’nun ve Gezi Direnişi’nde kaybettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın gerçek failleri yargılanana, ‘Hopa’yı süpürün’ diyen zihniyet bu memlekette mahkûm edilene kadar; dereler özgür akana, ormanlar talandan kurtulana, madencilik ve HES projeleri durdurulana, doğa için mücadele edenlere yönelen baskı son bulana dek susmayacağız! Metin’i anarken yalnızca geçmişi hatırlamıyoruz; geleceğe söz veriyoruz. Arhavi’de, Bazgiret’te, Cerattepe’de, Karadeniz’in dört bir yanında yaşamı savunan herkes bilsin ki: Bu memleket şirketlerin değil halkındır. Bu dereler madenlerin değil yaşamındır. Bu ormanlar rantın değil geleceğimizindir. Metin’in düşleri yarım kalmayacak! Reşit’in mücadelesi büyüyecek! Karadeniz teslim olmayacak! Yaşamı savunmaya, doğayı korumaya, adaleti kazanmaya devam edeceğiz!”