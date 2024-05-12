Metin & Kemal Kahraman, 30'uncu sanat yılında meyman olmaya çağırıyor

Müzik yolculuklarına 1993 yılında "Deniz Koydum Adını" albümleriyle başlayan Metin & Kemal Kahraman, 30'uncu sanat yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde kutlayacak.

1993 yılında "Deniz Koydum Adını" albümlerini yayımlayan ve o günden bugüne albümleri, özgün eserleri, derlemeleri ve Dersim üzerine yürüttükleri kültürel çalışmalarıyla müziğin önemli kaynaklarından biri haline gelen Metin & Kemal Kahraman kardeşler, 30'uncu sanat yıllarını 24 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde Miraz müzik topluluğuyla verecekleri ortak bir konserle kutlayacak.

Konserin bildirisinde, Metin & Kemal Kahraman ve Miraz'ın kendi repertuarlarının yanı sıra birlikte seslendirecekleri şarkıların da müzikseverlerle buluşacağı belirtilirken, tüm şarkıların; dillerin, inançların, kültürlerin huzur içinde yaşadığı ve birbirine ses verdiği, el verdiği bir dünya özlemiyle söyleneceği vurgulandı.

Mezopotamya'nın, geçmişi insanlığın varoluşuna uzanan zengin kültürlerini sahneye taşıyan Miraz'ın, bu kadim topraklardan çıkmış iki büyük sanatçıyla aynı sahnede olmanın heyecanını paylaşacağı konser 24 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek.