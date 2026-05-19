Metin & Kemal Kahraman ve Musa Baki konseri 21 Mayıs’ta Dersim'de

Sanatçılar Metin & Kemal Kahraman ile Musa Baki’nin Dersim’de yapılacak olan konseri 21 Mayıs Perşembe günü Munzur Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konserde; kemanda Serdar Baba, perküsyonda Azad Yılmaz, gitarda Erhan Erdener ve bass gitarda ise Haşim Doğrul sanatçılara eşlik edecek.

Metin & Kemal Kahraman, yaklaşık 3 ay önce Dersimli müzisyen Musa Baki ile birlikte yorumladıkları “Mele” adlı Zazaca aşk şarkısını klip olarak yayımladı. Hemen ardından da sanatçılar, “Telden Tele” isimli albümlerinde yer alan 6 eseri haftalık periyotlarla dinleyicilerle buluşturdu.

Albüm kapsamında sırasıyla “Vore Vora / Kar Yağmış”, “Gayrı Dayanamam”, “Mecnunum Leylamı Gördüm”, “Çene / Kızım”, “Sultan Suyu” ve “Mihriban” isimli eserler yayınlandı.

Albümde; Ahmet Tirgil (keman), Umut Kahraman (viola), Serdar Keskin (gitar ve vokal), Serdar Türkmen (saksafon), Adem Tosun (şelpe bağlama), Özgür Çelik (kemençe), Muhlis Berberoğlu (bağlama) ve Ejder Uçuk (flüt ve klarnet) gibi birçok değerli müzisyen yer aldı.

Caz müziğin önemli isimlerinden Nezih Yeşilnil kontrbasıyla, Gürkan Özkan ise perküsyonlarıyla albüme katkı sundu.

Albüm kayıtları Urla’daki Mimoza Stüdyosu’nda gerçekleştirilirken, kayıt ve miks süreçleri Mehmet Bekalp, mastering çalışması ise Maven Stüdyosu’ndan Burak Atas tarafından yapıldı. “Telden Tele” albümü, Lızge Müzik etiketiyle yayımlandı.

Öte yandan Metin & Kemal Kahraman 13 Haziran’da Çanakkale Eğitim-Sen etkinliğinde, 11 Temmuz’da Kars Göle’de, 13 Temmuz’da Ayvalık’ta ve 15 - 20 Ağustos arası Pülümür / Müzik Köyü etkinliklerinde sahne alacak.