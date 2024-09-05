Metin Lokumcu Davası'nda karar duruşması görülecek: CHP lideri Özgür Özel'den çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın (6 Eylül Cuma) Trabzon’da görülecek olan devrimci öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın karar duruşması için çağrıda bulundu.

Partisinin Ankara’da düzenlenecek Tüzük Kurultayı sebebiyle duruşmayı takip edemeyeceğini belirten Özel, yurttaşları “Metin Lokumcu’nun hatırasına sahip çıkmaya” davet etti.

Özel, "Yarın İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımız nedeniyle Ankara'da olacağız ancak kalbimiz Trabzon'da" ifadesini kulalndı.

Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı video ile yaptığı çağrıda “Soma Davası’nda, Tren Kazası Davası’nda, Gar Katliamı Davası’nda, tüm toplumsal davalarda hep birlikte olduğumuzda bunun ne kadar güç veren bir şey olduğunu deneyimledik” ifadesini kullandı.

Devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun Artvin'in Hopa ilçesinde hayatını kaybettiği mitingde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protestolara polisin orantısız güç ve biber gazı ile saldırdığını hatırlatan Özel, davanın savcısı tarafından tüm sanıkların beraatının istendiğine dikkat çkti.

Özel, “Orada Metin Lokumcu’nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli” dedi.

Özel’in çağrısında yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

“31 Mayıs 2011 dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Hopa’da mitinge gidiyor. O sırada Hopa’da sivil toplum örgütleri, Hopa’yı sevenler, çevreciler çevre katliamlarını HES’leri protesto ediyorlar. O sıralarda silah gibi kullanılan biber gazı, nasıl Gezi’de birçok canımızı aldı, birçok arkadaşımızın gözünü çıkardıysa Metin Lokumcu’nun da kalp krizi geçirmesine, hayatını kaybetmesine sebebiyet veriyor.

Yarın İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımız nedeniyle Ankara'da olacağız ancak kalbimiz Trabzon'da...



Herkesi yarın Trabzon Adliyesi'nde görülecek davaya ve Metin Lokumcu'nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/x5s1hffYcn — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 5, 2024

“SAVCI, SANIKLARIN HEPSİNİN BERAATINI İSTEDİ”

Tam 9 yıl boyunca Metin Lokumcu’nun ailesi ve arkadaşları adalet mücadelesi verdiler. Ve olayın oluşundan 9 yıl sonra iddianame hazırlandı. İlgililer taksirle adam öldürme iddiasıyla yargılanmaya başladı. Zaten taksirle adam öldürmeye ilişkin dava açılması yeterli değildi ama bu haksızlık yetmiyormuş gibi davayı Artvin’den Trabzon’a kaçırdılar. Ardından sanıkları getirmek yerine SEGBİS sistemiyle yargılamaya başladılar. Yine yetmiyormuş gibi Metin Lokumcu’nun zaten kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, tesadüfen orada olduğunu iddia edecek kadar kalpsizleştiler. Metin Lokumcu’yu silah gibi kullanılan biber gazı öldürmüştü. Davaya müdahil olma isteklerini reddettiler. Dünya kadar talep reddedildi. Şimdi o davanın karar duruşmasına geldik. Nihayet 6’sında karar duruşması var. Maalesef savcı, sanıkların hepsinin beraatını istedi.

“LOKUMCU’NUN HATIRASINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM”

Orada Metin Lokumcu’nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli. Soma Davası’nda, Tren Kazası Davası’nda, Gar Katliamı Davası’nda, tüm toplumsal davalarda hep birlikte olduğumuzda bunun ne kadar güç veren bir şey olduğunu deneyimledik. Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda milletvekilimiz orada olamayacağız. Çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin Tüzük Kurultayı var. Bizler oradayız. Oradan anacağız Metin Lokumcu’yu. Ama kalbimiz Trabzon’da olacak. 6’sında sabah 9’da herkesi Trabzon Adliyesi’ndeki bu önemli davaya ve Metin Lokumcu’nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum."