Metin Lokumcu davasında karar duruşması

Semra KARDEŞOĞLU

Artvin’in Hopa ilçesinde 13 yıl önce çevre mücadelesinde katledilen emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası bugün görülecek.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Hopa ziyareti öncesinde doğanın katledilmesi ve üreticilerin hak kayıpları dolayısıyla başlayan protestolarda polisin silahından çıkan gaz kapsülü sonucu kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Lokumcu için yıllardır süren adalet mücadelesinde bugün davadan karar çıkması bekleniyor.

Metin Lokumcu davasını takip etmek isteyenler mahkeme salonuna alındı. Koltuk sayısı kadar izleyicinin salonda bulunması istendi. Ayakta olanlar dışarı çıkarılmak istendi. Ancak itirazlar üzerine salona ek koltuk getirildi.

DURUŞMA BAŞLADI

Karar verilmesi beklenen duruşma başladı.

Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Babam 25 yıl sayısız öğrenci yetiştirdi. Babamı kaybettiğimde üniversite öğrencisi ve 22 yaşındaydım. Evlendim. Çocuğum 4 yaşında. Orantısız güç had safhada. Babamın kimseye saldırdığı görüntü yok. Babamın hasta olduğuna dair bir tek delil yok. Babam biber gazından öldü" dedi.

"Hopa'da Reşit Kibar öldürüldü, şimdi tetikçi yargılanacak" diyen Lokumcu, "Tetikçiye ceza vereceksiniz arkası ne olacak. Polislerin yargılanması ya da ceza alması... Yargılanması gereken Erdoğan'dır. Çünkü o gün 'dağıtın' diyen o dur" ifadelerini kullandı.

SAVCI BERAAT TALEP ETMİŞTİ!

Davaya sunulan bütün delillere rağmen 11 Haziran'da Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmasında savcı, esas hakkındaki açıkladığı mütalaada yargılanan 13 polis için ayrı ayrı beraat talep etti.

Mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

ULAŞ LOKUMCU, BİRGÜN'E KONUŞTU Dava öncesi BirGün'e konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Savcı mütaalasında babamın kendi hastalığından dolayı öldüğünü söylüyor. Biz buna karşı itirazımızı yaptık. Adli Tıp Raporu'nu sunduk, itirazımızı dile getirdik. Mücadelemizle bunları ortaya çıkardık. 10 senedir babamın sağlığının yerinde olduğu, düzenli bir ilaç kullanmadığı halde kalp rahatsızlığı olduğunu, o yüzden vefat ettiğini söylüyorlar" diye konuştu. "Benim babam orada gaz sonucu vefat etti, en büyük etken emir verenler ve gaz sıkanlardır" diyen Lokumcu, "En büyük sorumlu 'Orayı dağıttırın' diyen Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'dır. Hakim birazcık vicdanlıysa sonucun böyle olmayacağını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı. REŞİT KİBAR'IN KATLEDİLMESİ Geçtiğimiz gün doğasına sahip çıkmak isterken katledilen Reşit Kibar hakkında da konuşan Lokumcu, şunları söyledi: "Babam orada çevreyi savunan insanların yanındaydı, kendisi de bir söz söylemek istiyordu. Kolluk kuvvetlerinin sıktığı gazla öldü. Aslında onlar da bir tetikçilik yaptı. Gaz kullanma yetkinlik var ama vicdanlı davran. Reşit ağabeyin durumu da böyle. Resmen bir tetikçi getirmişler. Bu toprakların sahibi orada yaşayan insanlar. Orada birileri hedefti. Bu da cezasızlığın sonucu."