Metin Lokumcu davasında karar: Sanık polislerin tümü beraat etti

Semra KARDEŞOĞLU

Artvin’in Hopa ilçesinde 13 yıl önce çevre mücadelesinde katledilen emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davası bugün görüldü.

Mahkeme, yargılanan 13 polisin tümünün beraat etmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölümüyle polisin biber gazı kullanımı arasında 'illiyet bağı bulunmadığını' ifade etti.

"HER YER HOPA, HER YER DİRENİŞ"

Kararın ardından duruşmayı takip etmeye gelenler "Metin'den Reşit'e herkes için adalet", "Metin Lokumcu ölümsüzdür", "AKP halka hesap verecek" ve "Her yer Hopa her yer direniş" şeklinde sloganlar attı.

Metin Lokumcu davasında çıkan kararın ardından davayı takip etmeye gelenler, mahkeme önünde basın açıklaması yaptı



Lokumcu'ya destek için gelenler, "Her yer Hopa, her yer direniş" şeklinde slogan attıhttps://t.co/ViZ380B86n pic.twitter.com/ggEM2z4Ech — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 6, 2024

ULAŞ LOKUMCU: HUKUK HEP DEVLETTEN YANA

Mahkeme önünde yapılan basın açıklamasında Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Karar, benim için yok hükmünde. İnatla hukuğa ve adalete inanmak istiyoruz ama hukuk hep zenginden yana, güçlüden yana, devletten yana" dedi.

"EŞKIYANIN KİM OLDUĞUNU HERKES GÖRDÜ"

Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci ise "13 yıl deresine doğasına çayına sahip çıkan Hopalılara eşkıya denmişti. 13 yıl sonra Hopa'da gerçekleşen olaylarda aslında eşkıyanın kim olduğunu herkes gördü. Eğer bu ülkede insanını sevmek, ormanını taşını deresini sevmek yönetenlerce eşkılaylıksa sadece Hopa değil tüm Karadeniz eşkıyalar diyarıdır" açıklamasında bulundu.

Metin Lokumcu nasıl ölmüştü? Metin Lokumcu, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Hopa ziyareti öncesinde doğanın katledilmesi ve üreticilerin hak kayıpları dolayısıyla başlayan protestolarda polisin silahından çıkan gaz kapsülü sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

DURUŞMADA YAŞANANLAR

Metin Lokumcu davasını takip etmek isteyenler mahkeme salonuna alındı. Koltuk sayısı kadar izleyicinin salonda bulunması istendi. Ayakta olanlar dışarı çıkarılmak istendi. Ancak itirazlar üzerine salona ek koltuk getirildi.

Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Babam 25 yıl sayısız öğrenci yetiştirdi. Babamı kaybettiğimde üniversite öğrencisi ve 22 yaşındaydım. Evlendim. Çocuğum 4 yaşında. Orantısız güç had safhada. Babamın kimseye saldırdığı görüntü yok. Babamın hasta olduğuna dair bir tek delil yok. Babam biber gazından öldü" dedi.

"Hopa'da Reşit Kibar öldürüldü, şimdi tetikçi yargılanacak" diyen Lokumcu, "Tetikçiye ceza vereceksiniz arkası ne olacak. Polislerin yargılanması ya da ceza alması... Yargılanması gereken Erdoğan'dır. Çünkü o gün 'dağıtın' diyen o dur" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMENİN TARİHSEL SORUMLULUĞU VAR"

Lokumcu ailesinin avukatı Hakan Özkan, şunları söyledi:

"Bir maden şirketinin saldırısında bir arkadaşımız öldü. Mahkemenin tarihsel sorumluluğu var. Bu mahkemeden çıkacak karar bu bölgedeki yaşam savunucularının kaderini tayin edecek. Reşit Kibar davası da buraya gelebilir. Biz görev gereği burada olurmusunyz bilmiyorum. Ama biz buradayız. Biz savunma pozisyonunda bırakıldık."

"Heyetinizin vereceği karar tarihsel önemde" diyen Özkan, "Buradaki karar Reşit Kibar davasını da etkilileyecek. Bu karar Arhavide toprağını savunan Hopada ormanını savunanı Rize’de deresini savunanın gözü bu duruşmada" ifadelerini kullandı.

SAVCI BERAAT TALEP ETMİŞTİ!

Davaya sunulan bütün delillere rağmen 11 Haziran'da Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmasında savcı, esas hakkındaki açıkladığı mütalaada yargılanan 13 polis için ayrı ayrı beraat talep etmişti.

Mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini belirtmişti.

ULAŞ LOKUMCU, BİRGÜN'E KONUŞTU Dava öncesi BirGün'e konuşan Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Savcı mütaalasında babamın kendi hastalığından dolayı öldüğünü söylüyor. Biz buna karşı itirazımızı yaptık. Adli Tıp Raporu'nu sunduk, itirazımızı dile getirdik. Mücadelemizle bunları ortaya çıkardık. 10 senedir babamın sağlığının yerinde olduğu, düzenli bir ilaç kullanmadığı halde kalp rahatsızlığı olduğunu, o yüzden vefat ettiğini söylüyorlar" diye konuştu. "Benim babam orada gaz sonucu vefat etti, en büyük etken emir verenler ve gaz sıkanlardır" diyen Lokumcu, "En büyük sorumlu 'Orayı dağıttırın' diyen Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'dır. Hakim birazcık vicdanlıysa sonucun böyle olmayacağını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı. REŞİT KİBAR'IN KATLEDİLMESİ Geçtiğimiz gün doğasına sahip çıkmak isterken katledilen Reşit Kibar hakkında da konuşan Lokumcu, şunları söyledi: "Babam orada çevreyi savunan insanların yanındaydı, kendisi de bir söz söylemek istiyordu. Kolluk kuvvetlerinin sıktığı gazla öldü. Aslında onlar da bir tetikçilik yaptı. Gaz kullanma yetkinlik var ama vicdanlı davran. Reşit ağabeyin durumu da böyle. Resmen bir tetikçi getirmişler. Bu toprakların sahibi orada yaşayan insanlar. Orada birileri hedefti. Bu da cezasızlığın sonucu."