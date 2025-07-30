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Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti

Artvin’de 13 yıl önce HES karşıtı protestolar sırasında biber gazına maruz kaldıktan sonra yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti.

Güncel
  • 30.07.2025 13:00
  • Giriş: 30.07.2025 13:00
  • Güncelleme: 30.07.2025 13:05
Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti

Artvin Hopa’da, 13 yıl önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki mitingi öncesi düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu hayatını kaybetti.

Gülay Lokumcu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Kemalpaşa Camii’nden kaldırılacak ve Akdere köyünde Metin Lokumcu’nun mezarının yanında defnedilecek.

Kaynak: t24

Metin Lokumcu katledilişinin 14. yılında Hopada yapılan yürüyüşle anıldı
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