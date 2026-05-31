Metin Lokumcu’nun izinde: Derelerden ormana sürüyor mücadele

İlayda SORKU

Artvin Hopa’da 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında HES projelerine ve çay politikalarına karşı yapılan protestoya yönelik polis müdahalesinde katledilen devrimci öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünün üzerinden 15 yıl geçti.

Aradan geçen yıllarda ne Lokumcu’nun ölümüne ilişkin adalet sağlandı ne de Karadeniz’i talana açan politikalardan vazgeçildi. Lokumcu’nun ölümüne ilişkin açılan dava cezasızlıkla sonuçlandı. Lokumcu’nun dereler için verdiği mücadele Karadeniz’de, Akbelen’de, İkizdere’de, Cerattepe’de ve ülkenin dört bir yanındaki yaşam alanı direnişlerinde yaşamayı sürdürdü.

ZORUNDA KALDILAR

Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvurunun sonucu beklediklerini söyledi. Davanın başından itibaren cezasızlıkla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Lokumcu, “HES’lerle yapılan doğa tahribatlarında her seferinde babamın gündeme gelmesi sonucu davayı açmak zorunda kaldıklarını düşündük. Keza davanın sonucunda kimseye bir ceza da verilmedi” dedi. Lokumcu, “Bu cezasızlık politikaları Türkiye’de bütün toplumsal davalarda yaşanan bir durum. Umutlanmıştık, bir emsal karar alabiliriz diye. Çünkü babamın olayından sonra birçok toplumsal olay yaşandı. En basiti, iki yıl sonra Gezi Direnişi oldu. Orada da müdahaleden birçok vatandaşımız yaralandı, hayatını kaybetti. O yüzden bir emsaliyeti vardı” diye konuştu.

Davanın yalnızca aile için değil, sonraki toplumsal davalar açısından da önem taşıdığını belirten Lokumcu, "Birinin ceza alması da içimizi soğutmayacaktı ama bizden sonraki davalar için öncülük edecekti. Başaramadık ama dava sürecinde çok güzel bir dayanışma örgütlendi. Çok güzel destek oldular. Davayı Türkiye gündeminde tuttuk, mücadele ettik. Toplumsal kesimler mücadele etti. Güzel bir birlik beraberlik yakaladık. Siyaset üstü bir dayanışma gösterildi. Bu bizi mutlu eden taraftı” ifadelerini kullandı.

KİMSE CEZA ALMADI

Lokumcu, yargılama sürecinde ortaya çıkan raporlara rağmen ceza çıkmadığını vurgulayarak, “Benim babamın orada sıkılan kimyasal gazdan öldüğünü raporlar da kanıtlıyor. Son aldığımız raporlarda bile ‘Biber gazı da tetiklemiştir’ şeklinde bir değerlendirme olmasına rağmen hiç kimse ceza almadı” dedi. Sorumluların yargılanmadığını belirten Lokumcu, “Oradaki arkadaşlar ‘Biz emir aldık, sıktık’ dediler. Emri verene soruşturma açılmadı. Ceza verecek kimseyi bulamıyoruz” diye konuştu. Mahkeme kararına ilişkin değerlendirmesinde ise Lokumcu, “Bence mahcubiyetle bu karar verildi. Duruşmada, ‘Evet, siz haklısınız ama biz bu kararı veremiyoruz’ duygusunu hissettik” dedi.

Lokumcu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Benim babam ilk olabilir ama yakın zamanda biz Hopa’da Reşit abimizi de kaybettik. Nasıl benim babam o gün dereler için kendini siper ettiyse, Reşit Kibar da ormanları için kendini siper etti. ‘Biz bu toprakları atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık’ demişler. Şu an Türkiye’de doğa talanına karşı gelen bir sürü insan var. Hepsine selam gönderiyoruz, hepsinin mücadelesi bizim mücadelemiz.”

HEPİMİZ EŞKİYAYIZ

SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede, Hopa Direnişi’nin yalnızca Karadeniz’deki yaşam alanı mücadelelerinin değil, sonraki toplumsal hareketlerin de önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Dede, özetle şöyle konuştu: “Karadeniz Bölgesi’ndeki halk 2010’lu yıllara doğru enerji ve kalkınma bahanesiyle köylerindeki suların elinden alınma riskiyle karşı karşıya kaldı. Çağlayan, Senoz, Solaklı, Fırtına Vadisi… Artvin’den Samsun’a uzanan Karadeniz’in birçok noktasında iş makineleri ve jandarma barikatlarının karşısında köylülerin isyanına herkes tanık oluyordu. AKP iktidarının ülkenin dört bir yanını yağmaya açan piyasacı anlayışına karşı ekoloji hareketi ülkenin en temel mücadele başlıklarından biri olmuştu. Ülkesinde yaşanan haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı her dönemde toplumsal reaksiyon örgütlemeyi başarmış Hopa halkı, Erdoğan’ın seçim şovu için Hopa’ya gittiği gün de yaşam alanlarına sahip çıktığını gösterdi. O gün Hopalılara tomalarla, biber gazlarıyla ve plastik mermilerle yoğun bir polis saldırısı gerçekleşti. Halk ise geri çekilmeyerek tarihsel bir karşı koyuşa imza attı. Deresine, suyuna sahip çıkan yöre halkı, çay üreticileri, gençler, kadınlar ve devrimciler hep beraber sokaktaydı. Metin Lokumcu hocamızı öldürenler, polise emri verenler, ‘Hopa’ya eşkıya inmiş’ diyenler gördüler ki Metin Hoca’nın yol arkadaşları memleketin her köşesinde ‘Hepimiz Eşkiyayız’ dedi ve onun mücadelesine sahip çıktı. İlk gün de söylediğimiz gibi acılıyız ama öfkemiz hâlâ acımızdan daha büyük.”

MEMLEKETLERİ AYAKTA

AKP iktidarının Hopa direnişinin intikamını almak için kentte aylar süren sıkıyönetim uygulamaları yaptığını dile getiren Dede, “Cadı avı ile insanları tutukladı. Başta Ankara olmak üzere tüm yurtta Metin Hoca için sokaklara çıkanları cezalandırmaya çalıştı. Hopa direnişi kendisinden sonra gelen birçok direnişe örnek oldu. Yalnızca bir ilin değil tüm yurdun haksızlıklara karşı ses çıkardığı bir toplumsallığa dönüştü. Hopa Direnişi’nden Gezi’nin çocuklarına, bu memleketi daha özgür kılma mücadelemiz devam ediyor.

Metin Lokumcu’nun memleketi Hopa’da, Artvin Cerattepe’de ve birçok noktada halk, doğa talanına dur dedi ve HES projelerine geri adım attırdı. Bugün yoğun saldırılara karşı Metin Lokumcu’nun, Reşit’in memleketi ayakta! Ve yine yalnızca Hopa değil, ülkenin dört köşesinden yurttaşlar bu direnişte onların yanında” ifadelerini kullandı.