"Metin Lokumcu’nun mücadelesi unutulmasın"

Artvin’in Hopa ilçesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi, 31 Mayıs 2011’deki protesto eylemlerinde polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu için Hopa Meyda’nına anıt yazı yapıldı. Lokumcu’nun anıt yazısının açılışı Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Anıt yazıda "Buradayım/ Metin Lokumcu / 31.05.2011" yazıyor.

MÜCADELESİNİ YAŞATMAK İSTEDİK

Açıklamada konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, “Herkesin, çayına suyuna sahip çıkan Metin Lokumcu’nun mücadelesini bilsin istedik. O gün burada çayına suyuna, geleneğine sahip çıkan hocamız Metin Lokumcu bu noktada dereleri için mücadele ederken öldürüldü. O mücadele sayesinde Hopa’nın şu anda derelerinde HES yok. Hopa’da dereler özgürce akıyorsa, musluklarımızdan temiz su içebiliyorsak o günkü mücadeleler sonucu bu sağlandı” dedi. Cihan şöyle de vam etti: “Biz de onun anısını yaşatmak istedik. O yüzden tam burası o meşhur fotoğrafının olduğu nokta. O mücadelenin geçtiği noktada onun anısını yaşatmak için böyle bir plaket hazırladık. Buraya gelen herkesin Metin Lokumcu’nun mücadelesini, hikâyesini öğrensin ve yeni mücadelelere ışık olsun istedik.”

HOPA LOKUMCU’DA HAYAT BULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları söyledi: “Dünyada ranta, talana, sömürüye karşı oluşan bir duyarlılığın da sembol ismi Metin Lokumcu. Hopa halkının tamamı da bence onu şahsında hayat bulmuş bir kent. Kent de insanlarla özdeşleşir. Bir bilinç kuşaktan kuşağa aktarılacak gelecekte insanlar bu mücadelede yaşamını yitirmiş olanları saygıyla anacaklar. Doğa ve çevre dostu, kendi coğrafyasına, kültürüne ve insanına saygının sembolü Lokumcu. Anıtının önümde saygıyla eğiliyorum.”

Fikrin sahibi Hopa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bıyıklı ise açıklamada “Özgürlük ve bağımsızlık için hayatını kaybeden Metin Bey için ne yapsam azdır, saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.