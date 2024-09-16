"Metin oluruz, Reşit oluruz, teslim olmayız!"

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü mevkiinde yaşam alanları savunan Reşit Kibar'ın öldürülmesi ve Kibar’ın öldürülmesini protesto edenlerin tutuklanmasına ilişkin eylemler ülkenin dört bir yanında sürüyor.

Kibar'ın öldürülmesinin ardından yapılan eylemlerden gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla bırakılan SOL Parti Hopa İlçe Örgütü üyesi Mutlu Akyüz ile Yıllar Kibar geçtiğimiz hafta tutuklandı. SOL Parti Ankara İl Örgütü, öldürülen Reşit Kibar ve tutuklanan arkadaşları için Sakarya Meydanı’nda bir araya geldi. “Katillerden hesap soracağız” diyen SOL Partililer tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Sık sık slogan atan grup burada bir de basın açıklaması okudu.

Basın açıklamasını okuyan Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol, şu ifadeleri kullandı:

“Tek adam rejimi yetkilerine dayanılarak, ülkenin tüm toprakları sömürüye açılarak; yağmacı şirketlerin ve emperyalist tekellerin işgali altında sokuldu.

Bir avuç yağmacı şirketin işgali için mahkemeleriyle, jandarması polisiyle tüm devlet seferber edilmiş durumda. Toprakları için, ağacı deresi için direnen halk, faşist baskı ve zorbalıkla yıldırılmaya çalışılıyor. Son olarak Artvin Cankurtaran’da, halkın işgalcilere karşı yürüttüğü yurtsever direnişi bastırmak için, Reşit Kibar katledildi.

Bu katliam her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur. Reşit Kibar, bu gözü dönmüş sömürü hırsının sonucu katledilmiş; katliamın sorumlularından hesap sormak yerine talana ve katliama karşı çıkan Dursun Ali Koyuncu ve son olarak da Hopa ilçe üyelerimiz Mutlu Akyüz ve Yıllar Kibar arkadaşlarımız tutuklandı. Bilsinler ki bir kez daha Metin oluruz, Reşit oluruz omuz omuza verip haklarımız için, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için ayağa kalkmaktan asla geri durmayız! Asla teslim olmayız, zalime boyun eğmeyiz!”