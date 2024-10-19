Metin Turan, Changwon Ödülü aldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

KİBATEK Türkiye Başkanı Metin Turan, Güney Kore’nin edebiyat ödüllerinden Changwon KC Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül töreni Güney Kore’nin Changwon Kentinde bulunan Kim Dal Jin Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşti.

Turan’a ödül plaketini Belediye Başkanı Nam Pyo Hong sundu.

Ödül gerekçesinde “İnsanın eşsiz ruhuna dayanan düşünce ve ona olan inancı şiir yaratımı ve eleştirisi yoluyla başarıyla somutlaştıran ve uygulayan şair ve eleştirmenlerden biri olduğu için 15. Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün sahibi Türkiye’den şair Metin Turan oldu” denildi.