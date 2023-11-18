Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma kaldırılan ancak iki haftalık yaşam mücadelesini kaybeden yazar ve sunucu Metin Uca, son yolculuğuna uğurlanıyor. Uca, bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan veda töreninin ardından yarın Ankara'da defnedilecek.

Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma kaldırılan, iki haftalık çabaya rağmen 16 Kasım'da hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uca için bugün, İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen veda töreninin sunuculuğunu Sunay Akın üstlendi.

Törende kürsüye çıkan Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan, Uca'ya hitaben yazdığı mektubu okudu.

Tiyatrocu, Yazar ve Televizyon Programcısı Metin Uca İçin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Veda Töreni Düzenleniyor - İSTANBUL / CANLI https://t.co/vZwikTWA8W — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) November 18, 2023

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimin değerli dostları, bugün burada çok zor bir konuşma yapacağım. Ölüm haberini aldıktan sonra ona söyleyeceklerimi söyleyemedim. Şimdi sizin huzurunuzda bir mektup yazdım, o mektubu okumak istiyorum. Aynı trajik senaryoyu bir kez daha yaşadım. Tam yoğun bakım kapısında, seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize ve neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittin. Tıpkı annemin vefatında birlikte yaşadığımız trajedi gibi. Annemi de hayatın garip bir cilvesi, tam taburcu edecekken abimde olduğu gibi kaybettik. O zaman seninle aynı acıyı, aynı şaşkınlığı, aynı isyanı paylaşmıştık. Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın. Sevgili kardeşim, hastalığın boyunca hep çok güçlü durmaya, aklıma hiç kötü bir şey getirmemeye gayret ettim. O kadar çok sevenin, arkadaşın, dostun vardı ki onların dilekleri, senden gördükleri iyilikleri dile getirişleri bana güç verdi. Seninle tarifsiz bir gurur duydum. Hasta yatağında 'Bu çok kadar sevenin olduğunu bilmiyordum' dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla 'Ben biliyordum' demeni hiç unutmayacağım. Evet, sen kendinle gurur duymalısın, her faninin yakalayamayacağı büyük bir servete, yüreklere sahip olmuşsun. Sen milyonları güldüren adamsın. Hasta yatağında bana 'Söz veriyorum kardeşim, güleceğim' demen, kaderin yüzüme patlattığı okkalı bir tokat oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, sen bana söz verdin, güleceksin, cennetten bana hep gülümseyeceksin. Buna gönülden inanıyorum. Annemle babama benim için de sarıl."

"ÜLKENİN SENİN GİBİLERE İHTİYACI VAR"

Seni çok seviyorum, sen benim hayatımdaki en büyük şansımsın. Ben bu şansı kaybettiğimi hiç düşünmüyorum çünkü senin sevgini ve şansını yaşadığım sürece içimde taşıyacağım. Sen artık benim canımın bir parçasısın. Sana söz veriyorum, onurlu, tertemiz, ak bir sayfa gibi önümüzde uzanan ismini oğlumla birlikte yarınlara taşıyacağım. Sen mükemmel bir evlat, mükemmel bir kardeş, mükemmel bir dayı oldun. Bizim için yaptıklarına sonsuz teşekkür ederim. İnanın hayatımı bundan sonra nasıl yaşayacağımı, nasıl devam edeceğimi, acısını nasıl dindireceğimi şu an bilmiyorum. Yarım asırdan aşkın kardeşlik hukukumuzda seni kırdımsa beni affet, hakkını helal et. Türkiye'nin senin gibi insanlara çok ihtiyacı var. Sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun."

Uca'nın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.