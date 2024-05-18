Metin Zakoğlu’nun ödeneği iptal edildi

Kültür Sanat Servisi

AKP iktidarının her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da sansür uygulamaları tam gaz devam ediyor. Bunun son örneğini Murat Kurum esprisi nedeniyle Metin Zakoğlu yaşadı.

Zakoğlu’nun, Ferhan Şensoy’un yazdığı ‘Hayrola Karyola’ ve Gogol’dan uyarlayarak yönettiği ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ve Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğ tarafından iptal edildi. Oyuncular Sendikası’ Zakoğlu’ndan aldığı bilgiye göre geçen hafta sahnelenen oyunda Murat Kurum esprisi yapması kendisine gerekçe olarak gösterilmiş.

Salon sözleşmesinin iptal edilmesinin bir sansür uygulaması olduğunu belirten Oyuncular Sendikası yaptığı açıklamada "Anayasada belirtildiği gibi sanat faaliyetleri, bizlerin tabiriyle sanatsal ifade özgürlüğü yasalarla koruma altındadır. Sansüre karşı evrensel düzeyde mücadele etmeye devam edeceğiz. Meslektaşımız Metin Zakoğlu avukatları aracılığı ile gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Oyuncular Sendikası olarak sürecin takipçisi olacağız" denildi.