‘Metin’i unutmayacak, asla unutturmayacağız’

Haber Merkezi

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 8 Ocak 1996’da haber takibindeyken polis tarafından gözaltına katledilen Metin Göktepe’yi yayımladıkları mesajla andı.

Açıklamada, “Göktepe’nin ölümüne neden olan güvenlik görevlilerinin adalet tarafından cezalandırılması, arkadaşlarının, TGC’nin ve tüm basın meslek örgütlerinin çabasıyla oldu” denildi.

Açıklamada son olarak şöyle denildi: “Ancak 29 yıl sonra içinde bulunduğumuz korku ikliminde de ne yazık ki gazeteciliğin, kuşatılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Göktepe, bugün saat 11.00’de İstanbul Esenler Atışalanı Kemer Mezarlığı’nda anılacak.