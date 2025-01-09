Metin’in bayrağı dalgalanıyor

Haber Merkezi

Haber takibi için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü Eyüp kapalı spor salonunda öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 29’uncu yılında İstanbul Esenler'deki Kemer Mezarlığı'nda anıldı. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, siyasi parti temsilcileri ve Göktepe'nin yakınlarının bir araya geldiği anmada, "Özgür basın susmadı susmayacak", "Metin Göktepe ölümsüzdür" ve "İnadına hepimiz birer Metin'iz" sloganları atıldı, Evrensel Gazetesi taşındı.

Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Uysal, Göktepe'nin gazetecilik anlayışını ve Evrensel'in mücadele geleneğini anlattı. Uysal, "Metin, polisler tarafından işkenceyle katledilmeden önce, 'Bu haberi mutlaka ben izlemeliyim, mutlaka ben görmeliyim,' demişti. Bu sadece Metin'in kişisel duruşu değil, Evrensel'in hakikati görme ve gösterme iradesiydi, Evrensel'in işçi sınıfının gözünden dünyayı anlatma misyonunun bir yansımasıydı" ifadelerini kullandı.

Uysal, Göktepe'nin mücadelesinin Evrensel'in 30 yıllık tarihinde hâlâ yaşadığını belirterek, "Bugün Evrensel'de gençler, işçiler, Metin'in taşıdığı bayrağı devralarak, onun gözüyle olayları anlatmaya devam ediyor. Metin'in bıraktığı kavga, Evrensel'in kalemiyle büyümeye devam ediyor. O gün Metin'i engelleyenler, bugün Evrensel'i engellemeye çalışıyor. Ama bu mücadele, Metin'in bize bıraktığı azimle sürecek" dedi.

Anmada konuşan ablası Meryem Göktepe, Metin Göktepe'nin gazeteciliğinin yalnızca işçilerin değil, kayıpların ve dezavantajlı grupların sesi olduğunu vurgulayarak, "Metin, gözaltına alındığında bile adını haykırarak, 'Ben gazeteciyim, Metin Göktepe!' diyerek kaybedilmek istendiğini biliyordu ve kendi haberini yapıyordu. Onun gazeteciliği, bugün hâlâ mücadelenin olduğu her yerde yaşıyor" dedi.

‘METİN GÖKTEPE GAZETECİLİĞİ YAŞIYOR’

Metin Göktepe'nin mirasını sürdüren genç gazetecilere selam gönderen Meryem Göktepe, şunları söyledi: "Bugün Metin'in adını taşıyan gazeteciler, onun ardılları olarak mücadeleyi sürdürüyor. Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter gibi pek çok gazetecinin izinde yürüyen bu gençler, Metin Göktepe gazeteciliğini inatla yaşatıyor. Hepiniz iyi ki varsınız."