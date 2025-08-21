Metrelerce sürüklenip takla atan araçta bulunan sürücü ağır yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Salur Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.B. idaresindeki 11 AAF 453 plakalı otomobil kavşağa giriş yaptığı sırada, Ş.N.Ş. yönetimindeki 32 ABM 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savrulurken, Ü.B.’nin kullandığı otomobil takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü Ü.B. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Ü.B. ağır yaralanırken, diğer sürücü Ş.N.Ş. ve yolcu G.S. de ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Ü.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Isparta’ya sevk edileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.