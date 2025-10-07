Metro İstanbul'dan "valizle yolculuk" uyarısı: Hangi durumda ilave ücret alınacak?

Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı.

Hem yolcu konforu hem de güvenlik gerekçeleriyle büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağı, fazla valiz için ek ücret tarifesi uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada, yolcu yoğunluğunun arttığı metro hatlarında güvenlik ve konforu korumak amacıyla valiz taşıma kuralları yeniden hatırlatıldı.

HANGİ VALİZLER KAPSAM DIŞINDA KALIYOR?

Metro İstanbul açıklamasında, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada “kamping tipi büyük çantalar”ın da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceğine yer verildi.

📍 Yanınızda en fazla 1 büyük boy… pic.twitter.com/YcVKACwCjR — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 7, 2025

“FAZLA VALİZ İÇİN EK ÜCRET”

Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, “Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz” denildi.