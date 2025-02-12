Metro İstanbul'dan 'yangın' açıklaması: Sorumluluk AVM yönetiminde

Metro İstanbul, Üsküdar'daki Akasya AVM'de dün çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Yangın; metro işletme ve güvenlik alanı dışında yer alan, mülkiyeti ve işletmesi Akasya AVM yönetimine ait 'elektrikli hava perdesi' olarak ifade edilen kepenkte meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yangına konu olan ekipman, AVM'nin giriş kapılarından biri olarak kullanılmakta olup, kepengin açılıp kapatılması, tüm teknik bakım onarım süreçleri AVM yönetimi ve sorumluluğundadır."

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: "Oluşan yangında istasyonlarımıza duman girişi olmamış, yolcularımızı etkileyen bir durum yaşanmamıştır. Seferlerimiz kesintisiz şekilde devam etmiştir."