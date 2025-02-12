Metro İstanbul'dan 'yangın' açıklaması: Sorumluluk AVM yönetiminde
Metro İstanbul, Üsküdar'daki Akasya AVM'de dün çıkan yangın hakkında, "Tüm teknik bakım onarım süreçleri AVM yönetimi ve sorumluluğundadır" denildi.
Metro İstanbul, Üsküdar'daki Akasya AVM'de dün çıkan yangın ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Yangın; metro işletme ve güvenlik alanı dışında yer alan, mülkiyeti ve işletmesi Akasya AVM yönetimine ait 'elektrikli hava perdesi' olarak ifade edilen kepenkte meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yangına konu olan ekipman, AVM'nin giriş kapılarından biri olarak kullanılmakta olup, kepengin açılıp kapatılması, tüm teknik bakım onarım süreçleri AVM yönetimi ve sorumluluğundadır."
Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: "Oluşan yangında istasyonlarımıza duman girişi olmamış, yolcularımızı etkileyen bir durum yaşanmamıştır. Seferlerimiz kesintisiz şekilde devam etmiştir."
#MetroDuyuru pic.twitter.com/2pEpAqyhi4— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 12, 2025