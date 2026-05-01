Metro İstanbul duyurdu: Kadıköy istasyonunun iki giriş-çıkışı kapatıldı

1 Mayıs kutlamalarını ilgilendiren bir yasak kararı daha alındı. Metro İstanbul, kutlamaların merkezi olacak Kadıköy'deki metro istasyonunun 1 ve 4 numaralı giriş ve çıkışlarının İstanbul Emniyeti'nin talebi doğrultusunda kapatıldığını duyurdu.

  • 01.05.2026 09:32
  • Giriş: 01.05.2026 09:32
  • Güncelleme: 01.05.2026 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs kutlamalarını sınırlamak için çok sayıda yasak kararı gece yarısı uygulamaya konurken kutlamaların merkezi olacak Kadıköy'ü ilgilendiren bir karar daha alındı.

Metro İstanbul, İstanbul Emniyeti'nin talebi doğrultusunda Kadıköy metro istasyonunun 1 ve 4 numaralı giriş ve çıkışlarının kapalı kalacağını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyeti’nin talebi doğrultusunda M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattımızın Kadıköy istasyonu 1 ve 4 numaralı yolcu giriş çıkışı işletmeye kapatılmıştır. İstasyonumuzun diğer giriş çıkış alanları yolcularımızın kullanımına açıktır."

Kadıköy'ü merkeze alan yasaklar arasında T3 Kadıköy – Moda Tramvay Hattının seferlere kapatılması ve Kadıköy'den karşı giden vapurların seferlerinin durdurulması da yer alıyor.

